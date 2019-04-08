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250 yolcu kapasitesine sahip dünyanın en uzun elektrikli otobüsü

Çin merkezli bir otomobil üreticisi, dünyanın en uzun elektrikli otobüsünü üretti.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 11:18..
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Elektrikli otomobillerin günden güne arttığı günümüzde, otobüsler de bu teknolojiden nasiplerini alıyor. Çin merkezli bir otomobil üreticisi, 250 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve saatte 69 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en uzun otobüsünü üretti.

Uzun bir kırmızı tırtıl gibi görünen dünyanın en uzun elektrikli otobüsü, Otobüs Hızlı Transit (BRT) sistemi ile çalışıyor.

otobüs

80 TON KARBONDİOKSİT TASARRUFU SAĞLIYOR

Çin'deki trafik sorununu ortadan kaldırmak ve hava kirliliğinin önüne geçebilmek için bu tip otobüslere ihtiyaç olduğunu söyleyen yetkililer, yolcuların sessiz ve kirlilikten uzak bir yolculuk etmelerini istediklerini söyledi. Üretici şirkete göre bu uzun otobüs, yılda 80 ton karbondioksit emisyonuna eş değer tasarruf sağlayabilir.

otobüs

Araç saysının oldukça fazla olduğu Çin'de yetkililer, hem trafik sorununa çözüm bulmak hem de çevre kirliliğini en aza indirmek için sık sık yeni önlemler alıyor. Yetkililer, geliştirdikleri uzun elektrikli otobüs ile ülkedeki trafik problemlerini az da olsa gidermek istiyor.

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