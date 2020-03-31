taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5882
Euro
7.2593
Altın
1614.9
Borsa
88059.46
Gram Altın
341.969
Bitcoin
42055.94
fuzulev

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Süper kütleli bir kara delikten püskürmeye başlayan plazmanın, yıldız oluşumunu engellediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü ve kütlesi oldukça büyük cisimler olan kara delikler, bilim insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Şili’nin Atacama Çölü’ndeki ALMA radyo teleskopunu kullanan Japon astronomlar, Evren’in uzak bir köşesinde nadir bir süreci saptamayı başardı.

Gözlemlenen kara delik, bir yandan etrafındaki maddeleri silip süpürürken diğer yandan plazma püskürterek merkezinde yer aldığı galaksinin etrafındaki gaz bulutlarını dağıtıyor ve bu sayede yıldız oluşumunu da engelliyor.

karadelik

4 GÖRÜNTÜ OLUŞTURULDU

Dünyadan 11 milyar ışık yılı uzakta bulunan MG J0414+0534 isimli galaksiyi yerçekimsel merceklenme ismi verilen bir özellikten faydalanarak görüntüleyen bilim insanları, galaksinin 4 görüntüsünü oluşturmayı başardı.

Araştırmacılara göre, bu görüntüler evrenin erken aşamalarının ve bu süreçte kara deliklerin etkisini kavramak için önemli bir ilk adım oldu.

Astronomların incelediği süper kütleli kara delik (MG J0414+0534) iki kutbundan da galaksisine plazmalar fışkırtıyor. Araştırmacılar galaksinin yerçekimiyle odaklanmış 4 görüntüsünü bir araya getirerek ve galaksiyle aramızda merceklemeyi yapan kütleçekiminin etkilerini çıkararak bu püskürtmelerin görsellerini oluşturmayı başardı.

karadelik

Kara delikten fırlayan püskürtmelerin, yıldızlararası ortamdaki gaza çarpması ısı ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar bu sıcaklık haritasından yararlanarak gaz bulutlarının saniyede 600 kilometreye kadar hız kazanabildiğini hesapladı.

Instagram: @eshteknoloji


Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyorBir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyorBir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

İlginizi Çekebilir
Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor
Süper kütleli bir kara delikten püskürmeye başlayan plazmanın, yıldız oluşumunu engellediği ortaya çıktı.
Facebook'tan haber sektörüne 100 milyon dolar
Facebook, koronavirüs krizi sırasında basın sektörünü desteklemek için 100 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor
Koronavirüsü kullanan yeni kimlik avı dolandırıcıları, kullanıcılara e-posta göndererek koronavirüse yakalanmış olabileceklerini söylüyor.
Ozon tabakası nedir
Ozonosfer ya da ozon tabakası, Güneş'ten Dünya'ya gelen ışınları engelleyen bir katmandır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
159
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
122
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
13
Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına: Allah'ın bir lütfusunuz
Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına: Allah'ın bir lütfusunuz
45
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
Suudiler ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
21
ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 bin 8 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 bin 8 kişi yaşamını yitirdi
37
Prof. Dr. Ceyhan: Kontrollü yaşamaya devam
Prof. Dr. Ceyhan: Kontrollü yaşamaya devam
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir