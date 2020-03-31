Bir kara delik plazma püskürterek yıldız oluşumunu engelliyor

Çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü ve kütlesi oldukça büyük cisimler olan kara delikler, bilim insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Şili’nin Atacama Çölü’ndeki ALMA radyo teleskopunu kullanan Japon astronomlar, Evren’in uzak bir köşesinde nadir bir süreci saptamayı başardı.

Gözlemlenen kara delik, bir yandan etrafındaki maddeleri silip süpürürken diğer yandan plazma püskürterek merkezinde yer aldığı galaksinin etrafındaki gaz bulutlarını dağıtıyor ve bu sayede yıldız oluşumunu da engelliyor.

4 GÖRÜNTÜ OLUŞTURULDU

Dünyadan 11 milyar ışık yılı uzakta bulunan MG J0414+0534 isimli galaksiyi yerçekimsel merceklenme ismi verilen bir özellikten faydalanarak görüntüleyen bilim insanları, galaksinin 4 görüntüsünü oluşturmayı başardı.

Araştırmacılara göre, bu görüntüler evrenin erken aşamalarının ve bu süreçte kara deliklerin etkisini kavramak için önemli bir ilk adım oldu.

Astronomların incelediği süper kütleli kara delik (MG J0414+0534) iki kutbundan da galaksisine plazmalar fışkırtıyor. Araştırmacılar galaksinin yerçekimiyle odaklanmış 4 görüntüsünü bir araya getirerek ve galaksiyle aramızda merceklemeyi yapan kütleçekiminin etkilerini çıkararak bu püskürtmelerin görsellerini oluşturmayı başardı.

Kara delikten fırlayan püskürtmelerin, yıldızlararası ortamdaki gaza çarpması ısı ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar bu sıcaklık haritasından yararlanarak gaz bulutlarının saniyede 600 kilometreye kadar hız kazanabildiğini hesapladı.



