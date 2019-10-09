254 kiloluk adama hayat veren doktor

İzmir’de yaşayan Ahmet Korkmaz 30 yaşında ve 254 kilo idi. Fazla kiloları yüzünden hayatı kararan Ahmet Korkmaz 5 yıldır dışarı adım atamıyor, dört duvar arasında yaşıyordu. Hayatı kararan ve yetkililerden yardım isteyen Ahmet Korkmaz’ın tedavisini Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk üstlendi.

Başarılı geçen ameliyattan sonra Ahmet Korkmaz yeni ve sağlıklı hayatına başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Bir yaşından itibaren hızlı bir şekilde kilo almaya başlayan Ahmet Korkmaz 30 yaşında 254 kiloya ulaştı. Öğünlerinde 3-4 ekmek yiyen ve doyma hissi yaşamayan Ahmet fazla kiloları yüzünden günlük hayatını sürdüremeyecek duruma geldi.

“SON 5 YILDIR EVDEN DIŞARI ÇIKMADIM”

5 yıldır evden dışarı çıkamadığını ve dört duvar arasında yaşadığını belirten Ahmet Korkmaz “Gitmediğim doktor ve denemediğim tedavi kalmadı. Tüm zayıflama yöntemlerini denedim fakat kilo veremedim. Yürürken iki adım sonrasında nefesim kesiliyordu. Oturduğum yerde ise ağrıdan duramıyordum. Ameliyat olmak istediğimde ise fazla kilolarımdan dolayı riskli olduğundan ameliyata alınmadım.” dedi.

254 kilo olan Ahmet Korkmaz ameliyat edildi - VİDEO

“ÇOCUKLUK VE GENÇLİĞİMİ YILLARIMI YAŞAYAMADIM”

Bu yaşına kadar hiç kafede arkadaşlarınla oturmadığını, kız arkadaşı olmadığını hatta arkadaşları tarafından dışlandığını ve yalnız bırakıldığını dile getiren Ahmet Korkmaz, çocukluk ve gençlik yıllarının bu şekilde geçtiği için çok üzgün olduğunu iletti. Ameliyattan sonra ise “Bugün yeni hayatıma yeniden başlıyorum. Dr. Alper Öztürk’e çok teşekkür ederim” dedi.

Ameliyatı yapan Biruni Üniversite Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Alper Öztürk; “Ahmet daha önce birçok tedavi yöntemi denemiş ancak kilo vermeyi başaramamış. Bu durum onun fiziksel ve ruhsal sağlığını bozmaya başlamış. Biz de Ahmet’in durumunu değerlendirdik ve onun için en uygun tedavi yöntemini belirledik. Ahmet’e laparoskopik yöntemle mide küçültme operasyonu yaptık. Başarılı geçen ameliyat sonrasında Ahmet kontrollü bir şekilde kilo vermeye başlayacak. Sağlıklı beslenme programı ve spor ile 2 yılda yaklaşık 160 kilo vererek 80 kiloya ulaşmasını planlıyoruz. Obezite kalp-damar, diyabet, kanser gibi birçok hastalığa zemin hazırlayan çağımızın en önemli sağlık sorunudur. Uzun süre diyetler ve farklı tedavi yöntemleri ile kilo veremeyen hastalarda obezite cerrahisi başarılı tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Obezite ameliyatları donanımlı merkezlerde deneyimli hekimler tarafından yapılmalıdır. Başarıyı etkileyen diğer önemli faktör ise hastanın ameliyattan sonraki takip sürecidir. Düzenli takip ve kişiye özel diyet programları ile hastaları sağlığına kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.