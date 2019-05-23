taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1457
Euro
6.8661
Altın
1274.75
Borsa
83675.33
Gram Altın
251.879

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AA | 23.05.2019 - 08:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY AFRİKA'DAN TOZ AŞIMI

Batı bölgelerinden başlayarak Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

23 MAYIS PERŞEMBE

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

24 MAYIS CUMA

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

25 MAYIS CUMARTESİ

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

26 MAYIS PAZAR

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

27 MAYIS PAZARTESİ

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

İran lideri Hamaney nükleer anlaşmaya inanmıyordum dedi

31
Hazal Kaya: Hamileyim

Hazal Kaya: Hamileyim

33
ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

ABD'den Orta Doğu'ya 10 bin asker gönderme planı

103
Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

Baran'ın ölümünde müteahhit tutuklandı

22
Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Yarasa Komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

49
Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

Saadet Lideri Karamollaoğlu: S-400 tavrını doğru buluyorum

100
İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

İngiltere'ye bin kişilik cami açıldı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir