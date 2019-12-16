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29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı

Facebook'un ABD'de çalışan 29 bin çalışanının kişisel bilgileri ele geçirildi.

DHA | 16.12.2019 - 10:25..
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, yaptığı veri ihlalleri nedeniyle sık sık ceza ödemek zorunda kalıyor. Şimdiye kadar milyonlarca kullanıcısının verilerini başkalarıyla paylaşan şirket, bu sefer de kendi çalışanlarının bilgilerini çaldırdı.

FACEBOOL

HIRSIZLAR HARD DİSKLERİ ÇALDI

Facebook'un insan kaynaklarında çalışan bir kişinin otomobilinde yer alan hard diskler, bir hırsız tarafından çalındı. Çalınan hard disklerde, şirketin ABD'de çalışan 29 bin personelinin kişisel bilgileri yer alıyordu.

Çalınan kişisel bilgiler arasında isimler, sosyal güvenlik numaraları, ücretler, banka hesabı numaraları ve ikramiye gibi hassas bilgiler yer alıyor.

Çalışanların verilerinin bulunduğu bir hard diskin neden başka bir çalışanın otomobilinde yer aldığı ise henüz bilinmiyor.

facebook

FACEBOOK, KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Facebook tarafından yapılan açıklamada, hırsızlığın özel olarak kişisel verilerin çalınması için değil, bilgisayar ekipmanını çalmak için yapılmış gibi göründüğü belirtildi.

Facebook, eski ve yeni çalışanlardan oluşan 29 bin kişiyi konu hakkında bilgilendirdiğini ve kimlik hırsızlığına karşı ücretsiz yardım sağladığını açıkladı.

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29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı

29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı

29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı

29 bin Facebook çalışanının verileri çalındı

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