taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7558
Euro
6.3834
Altın
1486.83
Borsa
100500.42
Gram Altın
274.931
Bitcoin
54109.14

3 hırsız, değeri 30 bin TL olan 10 bin avokado çaldı

Antalya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

DHA | 06.11.2019 - 11:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki bahçesinden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin avokadonun çalındığını fark eden Ayşe S., jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

3 hırsız, değeri 30 bin TL olan 10 bin avokado çaldı

10 BİN AVOKADO ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüphelileri operasyonla yakaladı. Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 10 bin avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

318
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

110
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

4
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgede

66
Işın Karaca boşanıyor

Işın Karaca boşanıyor

28
Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim

27
Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

Köpeğe çarpmamak için yavaşladı, 1 kişi öldü

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir