14 yaşındaki oğlu tarafından öldürülen Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu defnedildi Dün sabah evinde uyurken 14 yaşındaki oğlu tarafından öldürülen Avukat Karakoyunlu, bugün öğle namazına müteakip Çekmeköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek için Yukarı Baklacı Mezarlığı'na götürüldü.

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DHA

Dün yaşanan bir elim olay sonucunda hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu bugün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Avukat Karakoyunlu dün İstanbul Sancaktepe'de evinde uyuduğu sırada 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay dün saat 07.00 sıralarında Sarıgazi Mahallesi'nde bir sitede gerçekleşmişti.

Oğlu tarafından 20 yerinden bıçaklanan baba, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreni bugün düzenlendi

Hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu için Çekmeköy Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Karakoyunlu'nun yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç da katıldı.

Saraç, hayatını kaybeden Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun avukat olan eşi Çiğdem Karakoyunlu'nun yanına giderek taziyelerini iletti. Saraç, olay soruşturma aşamasında olduğu için yorum yapmak istemedi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek için Yukarı Baklacı Mezarlığı'na götürüldü ve burada son yolculuğuna uğurlandı.

12 yaşında bir kızı var

Hayatını kaybeden Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun 12 yaşında bir kızı olduğu da öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)