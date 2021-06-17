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- 147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane'de yakalandı
147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane'de yakalandı
İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan ve Kağıthane'de yakalanan şahsın, 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunduğu ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
- DHA
- 17.06.2021 - 10:01
- Güncelleme : 17.06.2021 - 10:12
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi yakaladı.
8 Haziran'da Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin, birçok suçtan aradığı ortaya çıktı.
TACİZDEN DOLANDIRICILIĞA KADAR BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI
Şahsın; 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.