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147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane'de yakalandı

147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane'de yakalandı

İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan ve Kağıthane'de yakalanan şahsın, 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunduğu ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.