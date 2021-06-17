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    147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane'de yakalandı

    İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan ve Kağıthane'de yakalanan şahsın, 147 farklı suçlardan aranma kaydı bulunduğu ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 10:12
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    147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane'de yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi yakaladı.

    8 Haziran'da Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüphelinin, birçok suçtan aradığı ortaya çıktı.

    TACİZDEN DOLANDIRICILIĞA KADAR BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Şahsın; 1 tehdit, 2 hakaret, 1 cinsel taciz ve 143 bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık olmak üzere 147 suçtan aranma kaydı, 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında kesilmiş 5 bin 840 lira para cezası bulunduğu tespit edildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane de yakalandı #1

    147 suç kaydı olan internet dolandırıcısı, Kağıthane de yakalandı #2

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