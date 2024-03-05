16 yaşındaki Timur Cihantimur'un hayatını kararttığı aile: Annesi ülkeden kaçırdı Aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılırken geride yetim bir çocuk ve gözü yaşlı bir eş kaldı.

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ensonhaber.com

Türkiye, bir ailenin hayatını karartan kazayı konuşuyor...

1 Mart akşamı 5 arkadaş, başlarına geleceklerden habersiz Belgrad Ormanı istikametinde motorları ile ilerlemeye başladı.

Seyir halindeyken ATV motorlardan biri arızalanınca grup, Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.

Tüm çabalara rağmen trafik canavarından kurtulamadılar

Bozuk aracı tamir etmek için ellerinden geldiğince önlem alan gruptakiler, motorları ters çevirerek gelecek araçları far ışığıyla uyarmaya çalıştı.

Fakat tüm çabalara rağmen aşırı hızla gelen lüks bir araç, geceyi faciaya çevirdi. Hızını alamayarak grubun arasına dalan araç 4 kişiyi yaraladı, 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'yı ise hayattan kopardı.

Yaralılara yardım etmek yerine oğlunu kaçırdı

Kazaya neden olan 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıktı.

Kazadan hemen sonra Cihantimur, annesi tarafından hem olay yerinden hem de ülkeden kaçırıldı.

Türkiye'nin gündemine oturan bu olaya ilişkin soruşturma sürerken birçok ayrıntı da ortaya çıktı.

Cihantimur'un annesinin ünlü yazar Eylem Tok, babasının ise ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğu tespit edildi.

Timur Cihantimur ve annesinin Mısır'a kaçtığı belirlenirken, havalimanı görüntülerine ulaşıldı.

İkilinin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırları ise dikkat çekti.

Büyüdüğü mahallede cenaze töreni

Bir yanda suçluyu kaçırma telaşı yaşanırken diğer yanda bir ailenin dünyası karardı.

Kazaya neden olan Timur Cihantimur'un Mısır'a kaçtığı saatlerde, hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı ise doğup büyüdüğü Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu aktı.

Geriye mutlu aile fotoğrafları kaldı

Okurlarına beylik laflarla iyilikten bahseden Tok, oğlunu suç mahalinden kaçırırken 1 yaşında bir çocuk yetim kaldı.

Henüz hayatlarının başında yeni çocuk sahibi olmuş bir aile, sorumsuzluk nedeniyle dağılırken geriye gözü yaşlı bir eş ve güzel anlarda çekilmiş hatıra fotoğraflar kaldı.