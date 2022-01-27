Adana'da, başına çekiçle vurulan adam kurtarılamadı

Çalışma arkadaşı Emre K. tarafından küfrettiği gerekçesiyle çekiçle başına vurulan Mahmut Eser, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde tır dorsesi üreten bir fabrikada 21 Ocak günü fabrikanın yöneticisi, kaynak işlerinin hızlı bitirilmesi için uyardı.

Bunun üzerine kaynakçı Mahmut Eser (38), iddiaya göre küfredip çalışma arkadaşlarına kızdı. Yaklaşık 3 hafta önce işbaşı yapan Emre K.(22) karşılık verince çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÇEKİÇLE BAŞINA VURDU

Kavga sırasında Emre K., elindeki çekiçle Eser’in başına vurdu. Eser, aldığı darbeyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

“AİLEME KÜFREDİNCE GÖZÜM KARARDI”

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Eser, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Emre K. ise fabrikaya gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Emniyete götürülen Emre K. ifadesinde, “Mahmut, aileme küfredince kendisini uyardım. Devam edince gözüm karardı, bir anlık sinirle başına vurdum.” dedi.

ENTÜBE EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser ise entübe edildi.

VEFAT ETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mahmut Eser , 1 hafta sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eser’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.