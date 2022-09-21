Kocaeli'de 7’nci kattan düşen Sedefnur ile ilgili dava 20 Ekim'de görülecek

Kocaeli'de 7’nci kattan düşen Sedefnur ile ilgili dava 20 Ekim'de görülecek

Kız arkadaşının 7’nci kattan düşmesinin ardından tutuklanan polis memuru hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İlk duruşma 20 Ekim tarihinde görülecek.

Kocaeli'de 9 Ocak tarihinde 7'nci kattan düşen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar ile ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği evin balkonundan düşüp yaralanan genç kızın olayıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

3 yıldan 12 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Ata hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tedavisi devam eden Sedefnur'un ifadesi ise fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri nedeniyle alınamadığı için iddianamede yer almadı.

Olayın geçmişi

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blok’taki evine gitti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü.

Hastaneye kaldırılan genç kız, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Açığa alındı

Öte yandan harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı.

Evin sahibi polis memuru O.Ç. idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. E.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Tedavisi sürüyor

Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kız, uyandırıldıktan sonra beyin ve sinir cerrahi servisindeki bir odaya alındı.

Bir süre burada tedavisi süren Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü.

Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur'un tedavisine evinde devam ediliyor.

Genç kızın ifadesi alınamadı

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan dosyanın tamamlanması için defalarca Sedefnur'un ifadesine başvuruldu.

Fiziksel ve psikolojik sağlık problemler yaşayan Sedefnur'un ifadesi alınamadı.

Savcı, şahsın şüpheli hareketlerine dikkat çekti

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede polis memurları Ahmet Ata ve O.Ç. ile E.Ş. isimli kadının ifadeleri ile toplanan tüm deliller yer aldı.

Savcının da görüşünün yer aldığı iddianamede, tutuklanan Ata'nın olay anında ve sonrasındaki şüpheli hareketleri ve verdiği ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti.

İlk duruşma 20 Ekim'de

Bunun üzerine 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DHA'nın aktarımına göre; ilk duruşma, 20 Ekim'de görülecek.













