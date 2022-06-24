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    Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.
    • 24.06.2022 - 09:06
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    Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde operasyon için düğmeye basıldı.

    29 şüpheliye baskın

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat üzerinden irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 15’i görevde, 14’ü ihraç olmak üzere toplam 29 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı olarak belirlenen adreslere gitti.

    Gözaltılar sürüyor

    İHA’nın haberine göre gözaltı işlemleri hala devam ediyor.


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