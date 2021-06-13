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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı 14 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 08:41
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde kaldıkları belirlenen radikal akımlara meyilli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği toprakları büyük ölçüde kaybeden örgütün Türkiye’ye sızan üye ve sempatizanlarına yönelik yürütülen söz konusu soruşturma kapsamında önceki gün yeni bir operasyon düzenlendi.

    14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Emniyet ekiplerince 13 ilçede 20 adrese yapılan eş zamanlı baskında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 14 şüpheli yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu VİDEO

    SAHA HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

    Öte yandan istihbarat raporlarına yansıyan veriler, örgütün Suriye ve Irak topraklarının bir bölümünde sağladığı saha hakimiyetini kaybettiğine işaret ediyor.

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