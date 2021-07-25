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- TEM'de zincirleme kaza
TEM'de zincirleme kaza
4 aracın karıştığı hasarlı kaza sebebiyle bölgede yoğunluk oluştu.
- İHA
- 25.07.2021 - 14:14
Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolu TEM otoyolu Kocaeli geçişinde İstanbul istikametine giden 4 araç ,Korutepe Tüneli’nde çarpıştı.
Kaza nedeniyle TEM üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Bölgeye gelen trafik ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluğun kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.