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    TEM'de zincirleme kaza

    4 aracın karıştığı hasarlı kaza sebebiyle bölgede yoğunluk oluştu.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 14:14
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    TEM'de zincirleme kaza

    Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolu TEM otoyolu Kocaeli geçişinde İstanbul istikametine giden 4 araç ,Korutepe Tüneli’nde çarpıştı.

    Kaza nedeniyle TEM üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    TRAFİK KİLİTLENDİ

    Bölgeye gelen trafik ekipleri kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluğun kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale dönmesi bekleniyor.

    TEM de zincirleme kaza #1

    TEM de zincirleme kaza #2

    TEM de zincirleme kaza #3

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