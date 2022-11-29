İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan narkotik polisi, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi.

Uyuşturucu organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde dün ve bugün kent genelinde biri villa olmak üzere 3 ayrı noktada operasyon düzenlendi.

Çok sayıda uyuşturucu bulundu

Bu baskınlarda 24 şüphelinin yakalandığı belirtilirken, zanlıların üstlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 440 kilo 900 gram sıvı halde metamfetamin, 59 kilo 850 gram katı halde metamfetamin, uyuşturucu imalatında kullanılan 169 kilo kimyasal katkı maddesi, 6 kilo 261 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayrıca bazı adreslerde Hint keneviri yetiştirmede kullanılan 5 düzenek, esrar öğütmede kullanılan 2 düzenek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin Amerikan doları, 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 80 fişeğe el konuldu.

Operasyon kamerada

Öte yandan, operasyon anı polis kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde bir villaya baskın yapan polis ekipleri, gardırobun arkasına saklanan bir şüpheliyi gözaltına alıyor. Bir başka görüntüde ise seraya çevrili bir bölmede Hint keneviri ekilmiş saksıda kökler yer alıyor.

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA'nın haberine göre uyuşturucu tacirlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.