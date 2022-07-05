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    7 ilde kaçakçılık operasyonu: 214 gözaltı kararı

    7 ilde kaçakçılık operasyonu: 214 gözaltı kararı

    Sigara kaçakçılığına yönelik 7 ilde başlatılan operasyonda, 214 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 09:06
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün mamülleri ve sigara kaçaçılığına yönelik başlatılan operasyon hakkında bilgi verdi.

    Bakan Soylu, 7 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda, 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını belirtti.

    "524 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi"

    Tütün mamülü ve makaron kaçakçılarına yönelik ilk büyük çaplı operasyon olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, "İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi" diyerek 524 milyon TL'lik vergi kaybının da önüne geçildiğini belirtti.

    8 suç grubuna "Nefes Operasyonu"

    Nefes Operasyonu olarak adlandırılan operasyonla ilgili Bakan Soylu, "Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır." dedi.

    Süleyman Soylu: İlk 6 ayda 3,8 milyon kaçak sigara paketi ele geçirildi VİDEO

    7 ilde kaçakçılık operasyonu: 214 gözaltı kararı #1


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