ensonhaber.com

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde araç kiralama firması olan Musa Kahraman, 3 Ocak'ta kiraya verdiği aracıyla suç işlenmesinden endişeli.

Show Haber'e konuşan Kahraman, 17 yıldır firma sahibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. 700 bin liralık aracım ortada yok.



Şahsın adli sicil kaydında herhangi bir sorunu yoktu. Parayı hesabıma attı. İşlemi yaptık, aracı teslim ettik.



Ancak aracı teslim ettiği gün, gps sisteminin kapatıldığını fark etti. Kiralayan şahıs da aracı da sırra kadem basmıştı.