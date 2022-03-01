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    Kırklareli'de tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı

    Mehmet Ö. isimli şahıs, tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü 10 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Polis ise kaçan Mehmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 16:54
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    Kırklareli'de tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı

    Kırklareli'nin Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki apartman dairesinde meydana gelen olayda,  2 çocukları okulda olan Mehmet Ö. ile Fatma Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    EŞİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Bu sırada Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçakla saldırdığı eşini 10 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

    DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan ve ilk müdahalesi evde yapılan Fatma Ö., ambulansla kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

    KAÇAN KOCA ARANIYOR

    Polis, olaydan sonra kaçan ve fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

    Kırklareli de tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı #1

    Kırklareli de tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı #2


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