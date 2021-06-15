- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da torbacılara operasyon
Adana'da torbacılara operasyon
- İHA
- 15.06.2021 - 07:15
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine, eş zamanlı baskınlar yapıldı.
ÖZEL HAREKAT EVLERE GİRDİ
Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan Özel Harekat timleri, ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak evlere girdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
2 ŞÜPHELİ DAMDAN ATLAYIP KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile Özel Harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 şüpheli, damdan bahçeye atladı.
Bunun üzerine polisler şüphelilerin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti.
Gizli girişten geçen polisler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.