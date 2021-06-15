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    Adana'da torbacılara operasyon

    Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında kaçmaya çalışanlar da yakayı ele verdi.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 07:15
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    Adana'da torbacılara operasyon

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine, eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    ÖZEL HAREKAT EVLERE GİRDİ

    Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan Özel Harekat timleri, ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak evlere girdi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    2 ŞÜPHELİ DAMDAN ATLAYIP KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile Özel Harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 şüpheli, damdan bahçeye atladı.

    Bunun üzerine polisler şüphelilerin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti.

    Gizli girişten geçen polisler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

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