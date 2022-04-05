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- Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi sürerken, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki 3 teröristin sızma girişimi engellendi.
- Haber Merkezi
- 05.04.2022 - 09:48
- Güncelleme : 05.04.2022 - 10:20
Türk askeri, bölücü terör örgütüne geçit vermiyor...
Canını dişine takarak toprağında hain sokmayan komandolar, davasından vazgeçmeyecek.
Çeşitli bölgelerde harekatlarını sürdüren Türk askerinin bir başarısı daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyruldu.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan 3 terörist, kahraman Türk askeri tarafından öldürüldü.
"SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYORUZ"
Bakanlık ise duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."