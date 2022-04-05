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    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi sürerken, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki 3 teröristin sızma girişimi engellendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 10:20
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    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü

    Türk askeri, bölücü terör örgütüne geçit vermiyor...

    Canını dişine takarak toprağında hain sokmayan komandolar, davasından vazgeçmeyecek.

    Çeşitli bölgelerde harekatlarını sürdüren Türk askerinin bir başarısı daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyruldu.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan 3 terörist, kahraman Türk askeri tarafından öldürüldü.

    "SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYORUZ"

    Bakanlık ise duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

    "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 terörist öldürüldü #2


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