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Manisa’da orman yangını
Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
- 21.08.2022 - 23:19
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Yangına müdahale sürüyor
İHA'nın aktardığına göre; rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.