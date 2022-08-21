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    Manisa’da orman yangını

    Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
    • 21.08.2022 - 23:19
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    Manisa’da orman yangını

    Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

    Yangına müdahale sürüyor

    İHA'nın aktardığına göre; rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.

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