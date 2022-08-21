Manisa’da orman yangını

Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Yangına müdahale sürüyor

İHA'nın aktardığına göre; rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.