8 terör şüphelisi, Bulgaristan'a kaçarken Kırklareli'de yakalandı
DHA

suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor…

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu.

8 terör şüphelisi yakalandı

Bu kapsamda, yasa dışı yollarla Bulgaristan’a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi.

4'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.