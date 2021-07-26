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    Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

    Otobüs ile uyuşturucu madde getirmek isteyen ve kentte zehir tacirliği yaptığı belirlenen 19 şüpheliden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 15:20
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    Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

    Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ile mücadeleye devam ediyor.

    Ekipler, çevre illerden uyuşturucu getireceği istihbaratı alınan 2 şüpheliyi takibe aldı.

    Şehir otogarına indikleri sırada narkotik timlerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Eşya ve üzerlerinde yapılana aramalarda Skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

    19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Yine kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Yerleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenleyen ekipler 19 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

    4 TUTUKLAMA

    Yapılan aramalardan çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Haklarında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. .


    Denizli de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı #1

    Denizli de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı #2

    Denizli de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı #3

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