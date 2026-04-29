İstanbul'da boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Yurdun dört bir yanından yeni Heimlich manevrası görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Adresler bu defa İstanbul'un Esenyurt ilçesini gösterdi.

İki kadın, kıyafet satan bir mağazanın önünde alışveriş yaptıkları sırada bebek arabasında çocuğun fenalaştığını fark etti.

BOĞAZINA ŞEKER KAÇTI

Çocuğun ağzındaki şekerin boğazına kaçtığını fark eden annesi, panikle çocuğu kurtarmaya uğraştı.

O sırada mağazanın sahibi, yaşanan paniği görerek dışarı fırladı.

HEIMLICH MANEVRASI İLE KURTULDU

Hemen çocuğa Heimlich manevrası yapan esnaf, kısa sürede çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı.

Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HERKESİN ÖĞRENMESİ GEREKİYOR"

Yaşananları anlatan esnaf Mahmut Gürbüz, "İki kadın alışveriş yaparken yanlarındaki çocuğun boğazına şeker kaçmış. Ben sesleri duyunca koştum, o sırada esnaf ağabeyimiz hemen müdahale etmiş. Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtardı.

Annesi çok korkmuştu, onu sakinleştirdik ve çocuğun elini yüzünü yıkadık. Çok önemli bir şey bu, bir canı kurtardı ağabeyimiz. Herkesin bu tarz durumlarda ne yapması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor." dedi.