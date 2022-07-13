Vapurda, yer meselesinden çıkan kavga diğer yolcuların da müdahil olmasıyla kısa sürede büyüdü. Kadıköy iskelesine yanaşan vapurda, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Adalar-Kadıköy-Eminönü vapurunda, geçen pazartesi akşamı saat 20.00 sıralarında, bir kadın yolcu ile erkek yolcu arasında oturma yeri yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kadın yolcunun darbedildiğini gören diğer yolcular, olaya müdahale edince kavga daha da büyüdü.

Çocukların da bulunduğu olay yerinde, korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine Kadıköy iskelesine deniz polisi ve bekçi sevk edildi.

Bebek, kavga ortasında kaldı

DHA’nın haberine göre; kavganın yaşandığı Adalar vapuru Kadıköy iskelesine yanaştı. Kavganın ortasında kalan bebek de görevliler tarafından iskelede bekleyen bekçiye verilerek koruma alındı.

Adalar vapurunda yer kavgası çıktı, ortalık karıştı VİDEO



Kavgaya karışanlar, gözaltına alındı

İskelede bekleyen polis ekipleri ve bekçiler kavgaya karışanları yaka paça, yere yatırarak gözaltına aldı. Vapurdaki başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kadın yolcunun kendisini darbetmeye çalışan kişiden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışanlar ifadelerinin ardından serbest kaldı.