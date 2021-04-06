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- Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
- 06.04.2021 - 07:27
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'daki adreslere baskın düzenledi.
BAZILARI GÖZALTINA ALINDI
Özel hareket polislerince kapıları koçbaşıyla kırılan evlerde, narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.