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    Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 06.04.2021 - 07:27
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    Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı

    Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında polis ekipleri haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması için Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'daki adreslere baskın düzenledi.

    BAZILARI GÖZALTINA ALINDI

    Özel hareket polislerince kapıları koçbaşıyla kırılan evlerde, narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.

    Gözaltına alınan bazı şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı #1

    Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı #2

    Adana merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı kararı #3

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