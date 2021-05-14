Sokağa çıkma izinleri ve yeterlilik belgesi olmayan şahıslar, para cezasının ardından mezarlıklardan uzaklaştırıldı.

Bayram için aldıkları özel izinle yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen Adanalı vatandaşlar, Yüreğir’e bağlı Dedekorkut Mahallesi’nde yer alan Asri Mezarlığı'nda ellerinde dini kitaplar olan kişilerle karşılandı.

Kendilerine ‘din görevlisi’ izlenimi veren bu kişiler, yanlarında ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Yasin’ gibi dini içerikli kitaplar taşıyıp, yanına yaklaştıkları vatandaşlara önce başsağlığı dileyip, sonra da yakınlarının ruhuna dua okumayı teklif etti.

Yanlarında yaşı küçük çocukları da gezdiren bu kişilerin, hem okudukları dua, hem de mezarı sulamak için kullandıkları çocuklar üzerinden vatandaşlardan para aldıkları görüldü.

'KORSAN HOCALAR' POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘korsan hocalar’ ile ilgili olarak, ardı ardına gelen ihbarlar sonrasında Asri Mezarlığı’na operasyon düzenledi.

TEK TEK DUA OKUTTULAR

Başında takke, elinde din kitabı olanlara tek tek ulaşıldı; izin ve yetki belgeleri de kontrol edildi. Ancak hiçbirinin ne dua okuma ne de tam kapanmada sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi. Polis bu nedenle "korsan hocalara" tek tek 'Fatiha' suresini okuturken, o anlar ise kamerayla görüntülendi.

Adana mezarlıklarında 'korsan hoca' operasyonu

CEZA KESİLDİ

Şahıslara dua okuma yetki belgeleri olmadığından ve tam kapanmada sokağa çıkarak pandemi kurallarına ihlalden para cezası uygulandı. 'Korsan hocalar' daha sonra mezarlıktan gönderildi.