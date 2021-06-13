Adana oklu kirpi avına 12 bin lira ceza

Koruma altında olan oklu kirpiyi avlayan 4 kişiye 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde oklu kirpi avına çıkan 4 kişi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avladıkları kirpi ile birlikte yakalandı.

CEZA KESİLDİ

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 şahsa yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlamaktan dolayı 12 bin lira idari para cezası uygulandı.