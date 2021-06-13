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- Adana oklu kirpi avına 12 bin lira ceza
Adana oklu kirpi avına 12 bin lira ceza
Koruma altında olan oklu kirpiyi avlayan 4 kişiye 12 bin TL idari para cezası uygulandı.
- İHA
- 13.06.2021 - 14:09
- Güncelleme : 13.06.2021 - 14:42
Adana’nın Kozan ilçesinde oklu kirpi avına çıkan 4 kişi, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından avladıkları kirpi ile birlikte yakalandı.
CEZA KESİLDİ
Kozan İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 şahsa yasak olmasına rağmen oklu kirpi avlamaktan dolayı 12 bin lira idari para cezası uygulandı.