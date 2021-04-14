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    Adana’da 10 terör şüphelisi, operasyonla yakalandı

    Terör örgütü PKK/KCK’nın talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığı öne sürülen 10 şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 14:09
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    Adana’da 10 terör şüphelisi, operasyonla yakalandı

    Terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma yürüttü.

    Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, ilçede 13 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda yasa dışı sokak eylemlerine karıştığını tespit etti.

    Ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen farklı adreslere şafak vakti baskın düzenledi.

    10 GÖZALTI

    Operasyonda şüphelilerden M.K, Ü.M., K.E., M.Y.Ç., İ.B., M.D., M.D., Ö.Ç., C.B., H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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