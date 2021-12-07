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- Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon
Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon
- DHA
- 07.12.2021 - 08:53
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:54
Adana’da tefecilikle mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlattı.
123 kişiyi mağdur ederek, 10 milyon liralık vurgun yapan tefecilik şebekesi, deşifre edildi.
EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
Şebekeye üye olduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.
Şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon ViDEO
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.