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Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon

Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon

123 kişiyi mağdur edip, 10 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 adrese yapılan baskınlarla, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.