Euro
15.4452
-0.86%
Dolar
13.7177
-0.58%
Altın
785.92
-0.43%
Borsa
1.968
2.12%
Bitcoin
711.793
0.82%
BTXN Coin
46.74
-6.52%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon

    123 kişiyi mağdur edip, 10 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 adrese yapılan baskınlarla, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon

    Adana’da tefecilikle mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlattı.

    123 kişiyi mağdur ederek, 10 milyon liralık vurgun yapan tefecilik şebekesi, deşifre edildi.

    EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

    Şebekeye üye olduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

    Şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon ViDEO

    Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon #1

    GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon #2

    Adana’da 123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine operasyon #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir