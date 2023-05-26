Adana’da 15 yaşındaki öğrencinin 3 yıl para biriktirip, satın aldığı bisikleti çalındı

DHA

Adanalı Metin Mert Özer, 3 yıl önce para biriktirmeye başladı.

15 yaşındaki öğrenci, babasının da yardımıyla okula rahat gidip gelmek için bisiklet aldı.

Ancak bir hırsız, o bisikleti gözüne kestirdi.

24 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’ne gelen kimliği belirsiz hırsız, kapısını açtığı evde, verandadaki bisikleti çaldı.

Kapının sesini duyup dışarı çıkan Metin Mert Özer ise bağırarak şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Hırsızlık anı, evin güvenlik kamerasına yansırken ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evde otururken kapının açılma sesini duyduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

Kardeşim sanıp, seslendim. Ses vermeyince, dışarı çıktım. Bir kişinin bisikletimi alıp, kaçtığını gördüm. Peşinden koştum ama yakalayamadım. Kendi evi gibi girip, çaldı. 3 yıl boyunca para biriktirip, babamın da desteğiyle 3 bin 900 liraya almıştım. Okulum biraz uzak mesafede olduğu için gidip gelirken kullanıyordum. Hırsıza bir şey diyemiyorum, onun namusuna ve şerefine kalmış. İnşallah bisikletim bulunur.