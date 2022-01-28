Adana’da 150 bin liralık sahte deterjanlar ele geçirildi

Emniyet ekiplerinin iki depoya yaptığı baskında piyasa değeri 150 bin lira olan bin 777 litre sıvı deterjan ile 670 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi. Depo sahibi E.K. ise gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde E.K.’ye ait iki depoda sahte deterjan üretildiğini öğrenen emniyet güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

150 BİN LİRALIK SAHTE DETERJANLARA EL KONULDU

Ekipler, adreste yaptığı aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan bin 777 litre sahte sıvı deterjan, 670 kilogram sahte toz deterjan, 20 litre sahte şampuan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kilogram ham madde ele geçirdi.

DEPO SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ayrıca 2 bin 921 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak ile elektrikli mikser, terazi ve pres makinesine de el koydu. Gözaltına alınan E.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





















