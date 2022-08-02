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    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı

    18 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 21 tefeciye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.08.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 08:40
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    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı

    Adana'da güvenlik güçleri, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen tefecilere göz açtırmıyor.

    İl  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, borçla faiz verenlere yönelik çalışma başlattı.

    18 milyon vurgun yaptılar

    Ekipler faiz karşılığında çek ve senet alan, daha sonra borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 105 kişiyi mağdur ederek 18 milyon liralık vurgun yapan şüphelileri tespit etti.

    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı VİDEO

    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı #1

    21 şüpheliye eş zamanlı baskın düzenlendi

    Tefecilik şüphelisi 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı #2

    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı #3

    Adana’da 18 milyonluk vurgun yapan şüpheliler yakalandı #4


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