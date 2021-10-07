Adana'da 38 ayrı adrese kumar baskını yapıldı

Polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda iki kişinin hiçbir şey olmamış gibi çekirdek çitlemesi kameraya yansıdı.

Adana'da ekipler; kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düğmesine bastı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 38 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

158 KİŞİYE 211 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan baskınlarda kumar oynayan 158 kişiye, toplam 211 bin TL para cezası uygulandı.

Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 bin 850 TL ele geçirildi. Söz konusu adresler mühürlenirken, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇEKİRDEK ÇİTLEDİLER

Bu arada Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki dernek lokalindeki iki kişinin, kumar masasında hiçbir şey olmamış gibi çekirdek çitlemesi dikkat çekti.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmada, kumar oynattığı belirlenen şüphelilerin polisin takibini zorlaştırmak ve baskın riskinin önüne geçmek için paravan dernek ve kooperatif kurdukları bildirildi.

Adana'da kumar baskınına uğradılar, çekirdek çitlemeye devam ettiler ViDEO