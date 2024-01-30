Adana'da 9 kişinin yaralandığı korkunç kaza anı minibüs kamerasında Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı, 1'i ağır, 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Adana'da iki araç birbirine girdi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Yüreğir ilçesinde yaşandı.

Erhan Gürbüz idaresindeki yolcu minibüsü ile Temel Arkan kontrolündeki otomobil çarpıştı.

9 kişi yaralandı

Olayda, minibüsteki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan, ekipler tarafından çıkarıldı.

Şoför gözaltında

9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

O anlar araç içi kamerada

Öte yandan kazanın, minibüsün araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı, bu sırada kucağında çocuk olan kadın dahil, yolcuların öne savrulduğu ve ardından yaşanan panik görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)