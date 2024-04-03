Adana'da 9 yaşındaki çocuğa parkta hırsızlık yaptırdı Sarıçam ilçesinde çocuk parkına giden Çiğdem D., Nursima K.'nin içinde yaklaşık 350 gram ziynet eşyası olan çantasını, yeğeni A.D.'ye çaldırdı.

DHA

24 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde Nursima K.(28), içinde yaklaşık 350 gram ziynet eşyası bulunan çantasını yanına alıp, 1,5 yaşındaki kızı E.K.'yi evinin yakınındaki parka götürdü. Oynarken E.K.'nin düştüğünü gören Nursima K., çantayı bankta bırakıp, kızının yanına gitti.

Yeğenine çantayı almasını söyledi

Bu sırada Çiğdem D.(42), yanındaki yeğeni A.D.'ye(9) banktaki çantayı almasını söyledi. A.D., çaldığı çantayı Çiğdem D.'ye verdikten sonra şüpheliler kaçtı. Çantasının çalındığını fark eden Nursima K., polise ihbarda bulundu.

Güvenlik kameraları ile tespit edildiler

Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Çiğdem D.'nin yakındaki bir apartmanda oturan akrabasının evine gittiğini tespit etti. Şüpheli Çiğdem D.'nin, kıyafetinin içine sakladığı çantayla apartmana girdiği anlar, kameraya yansıdı.

Altınlar bulunamadı, kadın tutuklandı

Polis, şüphelinin daha sonra Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirleyip, adrese operasyon düzenledi.

Çiğdem D. gözaltına alındı, ancak yapılan aramada altınlar bulunamadı.

Emniyete götürülen Çiğdem D., suçlamayı reddettiği ifadesinde, "O saatlerde parkta yeğenimi gezdiriyordum. Çantadan haberim yok. Ben çalmadım." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)