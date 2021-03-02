Adana’da 94 torbacı, geçtiğimiz ay tutuklandı

Polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçtiğimiz ay gözaltına alınan 769 torbacı şüphelisinin 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Kentte 1- 28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 586 olayı değerlendiren ekipler, birçok adrese baskın yaptı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

769 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda, 17 kilo sentetik kannabinoid, 7 bin 48 uyuşturucu hap, 5 kilo 131 gram esrar, 513 gram eroin, 325 gram metamfetamin, 313 gram kokain, 298 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 39 kök kenevir, 20 tabanca, 6 tüfek ve 375 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 769 şüpheliden 94'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UYUŞTURUCU GİZLEME YÖNTEMLERİ

Bu arada, bazı uyuşturucu satıcılarının polise yakalanmamak için uyuşturucuları cips ve meyve suyu paketlerine gizledikleri görüldü.



































