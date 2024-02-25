Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

İHA
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde Selahattin Şanlı (26), ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı (28) ile evdeki televizyonu satma konusu yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ağabeyini bıçakladı
Kavga sırasında Selahattin, ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı’yı bıçakladı.
Ağır yaralanan Mehmet Sinan Şanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayı gerçekleştiren Selahattin Şanlı ise Yüreğir devriye ekiplerine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.
Kurtarılamadı
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Sinan Şanlı kurtarılamadı.
Şanlı’nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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