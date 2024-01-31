Adana'da akülü sandalyeyi çalan hırsız tur atıp hurda topladı Yürüme engelli Yasin O.'nun şarja takılan akülü tekerlekli sandalyesini çalıp, hurda toplayan Sedat D., güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde yürüme engelli Yasin O., akülü tekerlekli sandalyesini şarj olması için evinin önüne bıraktı.

Sokakta yürüyen Sedat D., sandalyeyi görünce çaldı.

8 kilometre turladı

Çaldığı akülü tekerlekli sandalyeye binip, 8 kilometre gezen Sedat D., ardından evine gitti.

Sedat D., ertesi gün konteynerlerdeki atık plastik, kağıt ve hurda demirleri toplayıp, sandalyeye yükleyerek taşıdı.

Sandalyeyle hurda topladı

Sedat D.'nin hırsızlık ve sandalye ile hurda topladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Şarjı bitince 268 TL'ye sattı

Yasin O.’nun ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Sedat D.'yi tespit etti.

Sedat D., Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Bir süre gezdikten sonra akülü tekerlekli sandalyenin şarjı bitti. Ben de sandalye ile topladığım malzemeleri, yoldan geçen bir eskiciye 268 liraya sattım." dedi.

İşlemlerinin ardından Sedat D., tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)