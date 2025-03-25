Adana'nın Ceyhan ilçesinde sıhhi tesisat ustası Umut Kur'un kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, uçuruma düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAPILAN KONTROLDE SÜRÜCÜNÜN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, Kur'un hayatını kaybettiği belirledi.

Kur'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

"NORMALDE BURASI YASAK BÖLGE"

Olayın kendisine bildirilmesiyle yetkililere haber verdiğini anlatan Burhaniye Mahallesi Muhtarı Duran Tüzün, şu sözleri kullandı:

Kaleye kontrol için çıktığımda aracı park halinde bölgede gördüm. Normalde buralar yasak bölge, aracın oraya nasıl geçtiği ve nasıl uçuruma düştüğünü bilmiyorum. Bir vatandaş aracın uçuruma yuvarlandığını görmüş, beni aradı. Ben de görevlilere haber vererek arkadaşlarla birlikte kaza yerine geldim.