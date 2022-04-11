Adana’da, ATM’de yaşlıları ve engellileri dolandıran şahıs yakalandı

Maaşlarını çeken yaşlı ve engelli vatandaşları polisim diyerek kandırdığı iddia edilen Muhammed D., 45 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi ile yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde, ATM önlerinde yaşlı ve engelli vatandaşları polisim deyip yardım bahanesi ile tuzağına düşürdüğü iddia edilen şahıs yakayı ele verdi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 45 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve mağdur vatandaşların ifadeleri Muhammed D. isimli şahsı yakaladı.

İnkar etti

İHA’nın haberine göre Muhammed D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 engelli bireyi 10 bin TL dolandırdığı, 2 kişinin de cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, basın mensuplarının “Polisim diyerek polise yakalanınca neler hissetiniz?” sorusuna “Ben öyle bir şey demedim.” diyerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Hakim karşısına çıkan Muhammed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.