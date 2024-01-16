Adana'da ayrılmak isteyen sevgilisinin önünü kesen saldırgan, aracın camını yumrukladı Fırat A. kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi N.K.'yi konuşmaya ikna edemeyince, trafikte önünü kesip, otomobilinin camını yumruklayarak kırdı. Gözaltına alınan saldırgan, "Öfkeyle yaptım pişmanım" dedi.

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DHA

Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda N.K. (40) isimli kadın, bir süre önce sevgilisi Fırat A.'dan (41) ayrılma kararı aldı.

N.K.'yi ikna edemeyen Fırat A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti.

Arabanın camını yumrukladı

N.K.'nin konuşma talebini reddetmesi üzerine Fırat A., "Bu kadar vicdansız olma" diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp, kırdı.

N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli Fırat A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

"Öfkeyle yaptım pişmanım"

Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nin şikayetçi olduğu Fırat A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım." dedi.

İşlemlerinin ardından 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen Fırat A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Fırat A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)