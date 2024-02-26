Adana'da baba dehşeti! Bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti Yüreğir ilçesinde babası tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Korkunç cinayetin adresi Adana.

Bir baba, kızını sokak ortasında öldürdü..

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde meydana gelen olayda 54 yaşındaki Turhan Ö., uyuşturucu sattığını ve kullandığını öne sürdüğü kızı 19 yaşındaki Dilan Ö. ile tartışmaya başladı.

Sokak ortasında başlayan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kızını defalarca bıçakladı

Kavga sırasında baba, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, baba olay yerinden kaçtı. Dilan Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti. Dilan Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Turhan Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cinayet büro amirliğine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)