Petrol
93.03
2.66%
Euro
18.1593
-0.52%
Dolar
18.315
-0.02%
Altın
984.19
0.43%
Borsa
3232
0.00%
Bitcoin
349.710
-2.67%
BTXN Coin
7.94
-0.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Adana'da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü

    Tüm servetini kaybeden Felemez Gök, sürekli para isteyen babası İbrahim Gök tarafından öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan baba, oğlunun sürekli para istediğini vermeyince de kavga çıkardığını söyledi.
    • 21.09.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü

    Adanan'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde oturan Felemez Gök (53), servetini kaybetti. Bu durum sonrası Gök'ün psikolojisi bozuldu.

    Borçları nedeniyle sahibi olduğu dolmuş hattını da satan Felemez Gök, babası İbrahim Gök’ten sürekli para istemeye başladı.

    Felemez Gök, 17 Eylül gecesi evine gittiği babası İbrahim Gök'ten (75) yine para istedi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen Gök, babası ile tartışmaya başladı.

    Baba, oğlunu vurdu

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İbrahim Gök, evdeki tabancayla Felemez Gök’ü vurdu.

    Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Felemez Gök’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Adana da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü #1

    Baba tutuklandı

    Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Gök, oğlunun kendisinden sürekli para istediğini, vermeyince de kavga çıkardığını öne sürdü.

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Gök, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü #2

    Adana da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü #3


    'Su gibi yavrum su'
    Medya

    "Su gibi yavrum su"

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
    Eğitim

    ALES/3 başvuruları ne zaman başlıyor? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

    Görüş Bildir