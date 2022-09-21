Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü

Adana'da baba, sürekli para isteyen oğlunu öldürdü

Tüm servetini kaybeden Felemez Gök, sürekli para isteyen babası İbrahim Gök tarafından öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan baba, oğlunun sürekli para istediğini vermeyince de kavga çıkardığını söyledi.