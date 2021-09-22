Adana'da bağımlı gençten ailesine şiddet

13 yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen genç, annesini ve babaannesini defalarca darbetti. Üzüntülü anne, şikayetleri üzerine cezasız kalan oğluna isyan etti.

Adana'da Arzu-Mehmet Ali Toprak çiftinin 26 yaşındaki oğulları M.T., 13 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu.

Bir süre sonra anne ile oğlu arasında uyuşturucu yüzünden problemler başladı.

ANNESİYLE BABAANNESİNİ DÖVDÜ

M.T. ile annesi arasında her gün, para isteyip uyuşturucu aldığı için tartışmalar çıktı. M.T., büyüyünce ise annesini ve evdeki babaannesi Gülsevim Nalsaç’ı (80) darbetmeye başladı.

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CEZAEVİNE GİRDİ ÇIKTI

Anne Toprak, şiddet olayı üzerine polise şikayette bulundu. Bu nedenle uzaklaştırma verilen M.T., bir süre cezaevinde de yattı. Ancak M.T. cezaevinden çıkınca tekrar eve gelip, yine annesinden uyuşturucu parası alıp onları döverek ölümle tehdit etmeye devam etti.

ŞİDDET SON BULMADI

İki gün önce de annesiyle eve gelen arkadaşı nedeniyle tartışan M.T., annesi ve babaannesini darbetti. Babaannenin iki kolu da darp sonucu morardı. Anne, polis merkezine giderek oğlundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan M.T. adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.T., annesine ve babaannesine yaklaşmama ile evden uzaklaştırma cezası aldı.

"BU BELADAN KURTULAMAZ OLDUK"

Anne Toprak, “Biz bu beladan kurtulamıyoruz. Ben artık şikayet sayımı hatırlamıyorum. 13 yaşından bu yana uyuşturucu kullanıyor, o günden bu güne huzurumuz kalmadı. Bizi sürekli darbediyor.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Oğlum olduğu için çok karmaşık duygular içindeyim. Çok korkuyorum. Uzaklaştırma aldı ancak can güvenliğimiz yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.