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    Adana'da balıkçıların park kavgasında 6 kişi yaralandı

    Balıkçıların araç park etme meselesi sebebiyle kavga çıktı, 6 kişi yaralandı. Polis olaya karışan 5 zanlıyı göz altına aldı.
    • 05.10.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:39
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    Adana'da balıkçıların park kavgasında 6 kişi yaralandı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki Balıkçılar Pazarı’nda meydana gelen olayda, pazarda esnaflık yapan Ali F. (27), kendi araçlarını park etmek için dükkanının önüne duba koydu. Olayın gerçekleştiği gün başka bir esnaf Gökhan E., gelen mallarını indirmek niyetiyle gelen aracını park etmesi için dubaları kaldırmak istedi.

    Ali F.’nin olumsuz yanıt vermesiyle iki esnaf arasında gerginlik çıktı ve tartışmaya sebep oldu.

    İki esnaf silah ve bıçakla birbirine saldırdı

    Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu iki dükkan çalışanları birbirlerine sopa ve bıçakla saldırdı.

    Kavgada esnasında bacağından bıçaklanan Gökhan E., karşılık olarak iş yerinden aldığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Ali F.’nin ağabeyleri Abdurrahim F. (41), Selahattin F. (42) ile sokaktan tesadüfen geçen Mehmet A.’nın bacaklarına, kendi ağabeyi Serhat E.’nin (35) de boynuna isabet etti.

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Adana'da balıkçıların park kavgasında 6 kişi yaralandı ViDEO

    Adana da balıkçıların park kavgasında 6 kişi yaralandı #1

    Kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı

    Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine anında çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı esnaflar, ambulans ve otomobillerle çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da balıkçıların park kavgasında 6 kişi yaralandı #2


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