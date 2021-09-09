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Adana'da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Adana'da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Pompalı tüfekle vurulduktan sonra kamyonetle hastaneye götürülen 20 yaşındaki talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil baba ise gözaltına alındı.