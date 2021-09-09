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    Adana'da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü

    Pompalı tüfekle vurulduktan sonra kamyonetle hastaneye götürülen 20 yaşındaki talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil baba ise gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.09.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 10:21
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    Adana'da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü

    Adana’nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, F.Y. ile oğlu E.C.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

    Bu sırada F.Y'nin, elindeki pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.C.Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    KATİL BABA, HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    F.Y'nin, kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdüğü E.C.Y, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, daha sonra evine dönen F.Y'yi gözaltına aldı.

    Adana da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü #1

    Adana da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü #2

    Adana da bir baba tartıştığı oğlunu öldürdü #3

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