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    Adana'da birlikte yaşayan çifte saldırı: 1 ölü

    Biri siyah çarşaf giymiş iki şüpheli, evlerinin zilini çalıp, kapıyı açan adam ve birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.
    • 10.06.2022 - 09:16
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    Adana'da birlikte yaşayan çifte saldırı: 1 ölü

    Adana’nın Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde kimliği belirsiz biri siyah çarşaflı, diğeri ise şapkalı olduğu öne sürülen 2 şüpheli, gece yarısı 3 katlı bir binanın 2'nci katında oturan Yusuf Gencer'in evinin önüne geldi.

    Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gencer ve beraber yaşadığı Hilal Ş.'ye tabancayla kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı.

    Biri öldü

    Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gencer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Adana da birlikte yaşayan çifte saldırı: 1 ölü #1

    Hayati tehlikesi var

    Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ameliyata alınan Hilal Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Adana da birlikte yaşayan çifte saldırı: 1 ölü #2

    Polis, kaçan katillerin peşinde…

    Gencer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


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