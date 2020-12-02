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Adana’da bonzaiyi kınayla karıştırıp satan anne ile oğlu yakalandı

Adana’da bonzaiyi kınayla karıştırıp satan anne ile oğlu yakalandı

Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram bonzai ve bonzaiye karıştırılan 190 gram kına ele geçirilirken, anne ile oğlu gözaltına alındı.