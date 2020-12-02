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    Adana’da bonzaiyi kınayla karıştırıp satan anne ile oğlu yakalandı

    Bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 gram bonzai ve bonzaiye karıştırılan 190 gram kına ele geçirilirken, anne ile oğlu gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 11:01
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    Adana’da bonzaiyi kınayla karıştırıp satan anne ile oğlu yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bir evde anne ve oğlunun bonzai sattığı bilgisine ulaştı.

    Polis, eve baskın düzenledi.

    BONZAİYİ ÇOĞALTMAK İÇİN KINA KULLANDILAR

    Evde yapılan aramada, 16 gram bonzai ile 190 gram kına ele geçirildi. Bonzaiyi çoğaltmak için aynı renkte kına kullanıldığı belirlendi.

    Bonzai ve kınaya el konulurken anne S.T. (47) ile oğlu İ.T. (25) gözaltına alındı.

    BİRİ EV HAPSİ ALDI

    Sorgularında bonzai sattıklarını kabul etmeyen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılardan İ.T. ev hapsi tedbiriyle, anne S.T. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana’da bonzaiyi kınayla karıştırıp satan anne ile oğlu yakalandı #1

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