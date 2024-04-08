Adana'da çalıntı kamyonu parçalayan tamirci: Parçaları göle attım Konya'da çalınan kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayırılması görüntülenirken, yakalanan ve tutuklanan iş yeri sahibi, "50 bin TL karşılığında parçalamam için getirdiler, korkunca aracın parçalarını göle attım" dedi.

İHA

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nden 15 Mart günü, park halindeki bir kamyonet çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın parçalanmak üzere kente getirildiği ihbarını aldı.

Kamyonun güzergahı bulundu

Bunun üzerine ekipler, PTS kayıtlarını inceleyerek kamyonun gidiş güzergahını çıkarttı. Kamyonun, en son Ferdi Ş. isimli bir kişinin tamirhanesine girdiği belirlendi.

Tamirhane sahibi yakalandı, kamyonun parçalarının bir kısmı bulundu

Oto hırsızlık polisleri, tamirhaneye yaptığı operasyonda Ferdi Ş.'yi gözaltına aldı. Kamyonun ise tamamen parçalanmış vaziyette parçalarının bir kısmı bulundu.

"Korktum, aracın parçalarını bilmediğim bir yerde göl içerisine attım"

Emniyetteki ifadesinde Ferdi Ş., kendini şöyle savundu:

Ben kaynakçılık yaparım, tanımadığım 2 erkek şahıs kamyonu 50 bin TL karşılığında parçalamam için iş yerime getirdiler, kamyonu parçalarına ayırdım daha sonra şahıslara ulaşamayınca bir şeylerin ters gittiğini anlayıp korktum, aracın parçalarını bilmediğim bir yerde göl içerisine attım.

Ferdi Ş., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)